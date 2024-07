Ag. Di Lorenzo: “Non c’è mai stato un accordo con la Juve”

Intervenuto in conferenza stampa l'agente di Di Lorenzo Giuffredi ha chiarito le voci che avrebbero voluto il suo assistito alla Juve

Intervenuto in conferenza stampa l’agente di Di Lorenzo Giuffredi ha detto: “Voglio chiarire una cosa importante sulla Juventus, perché ne ho sentite di cotte e di crude. Io non chiamo un club e propongo Di Lorenzo. Quando faccio quelle interviste le faccio anche per far capire agli altri club che Di Lorenzo è sul mercato”.

Juve, le parole dell’agente di Di Lorenzo

“Io non mi sono mai seduto con la Juventus – ha continuato –, non ho mai avuto nessun accordo con la Juventus. La Juventus, come l’Inter e l’Atletico Madrid, mi ha detto che si sarebbero sedute a parlarne con piacere. Non c’è mai stato nessun accordo, anche perché altrimenti poi avrei fatto una brutta figura. Né con la Juventus né con altri club mi sono seduto. Giuntoli è stata una persona correttissima. Non è andato mai oltre alla frase che mi hanno detto anche tutti gli altri: “Se il Napoli lo lascia partire io ci sono”. Mi dispiace che si sia creato un polverone su questa cosa della Juventus“, ha concluso.