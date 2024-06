Cambiaso: “E’ importantissimo terminare gli studi. Sulla maturità…”

Andrea Cambiaso, calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche degli esami di maturità.

Andrea Cambiaso, calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del tema studio, in occasione degli esami di maturità, che inizieranno domani per moltissimi studenti. Ecco le sue parole: “Godetevi questo momento perché vi rimarrà nel cuore. Lasciatevi andare, non abbiate paura e non siate timorosi. Quello della maturità è un ricordo bello, la fine di un percorso di studi che ho portato a termine grazie ai miei genitori e di cui vado fiero. Sottolineo che è importantissimo finire gli studi: può dare uno spazio diverso alla mente, soprattutto a chi come noi è molto concentrato sul pallone”.