Retegui alla Juventus, ci sono novità | Calciomercato

Nuovi aggiornamenti riguardanti il calciomercato della Juventus e quello che potrebbe succedere sul fronte Retegui

Bisogna davvero dirlo: quella della Juventus è una stagione molto particolare. La compagine è stata ben presto staccata, nella corsa scudetto, dalla coppia Inter Napoli. Poi è stata fatta fuori, decisamene troppo presto, dalla Champions League e dalla Coppa Italia. Galeotti furono PSV e Empoli. E pure in Supercoppa Italiana l’apparizione è stata, per l’appunto, una mera apparizione. La squadra è stata tirata fuori dal Milan poi vincente, certo, ma comunque un Milan fallibile per quello che stiamo vedendo in campionato. Ecco: eppure, nonostante tutto, il quarto posto attuale a meno sei punti dalla vetta consente a Thiago Motta di sognare un gran finale di stagione. Il tecnico è concentrato su questo mentre la società, parallelamente, si sta occupando di progettare il prossimo calciomercato con l’obiettivo di alzare l’asticella della rosa. E, in questo senso, in base alle notizie che giungono a noi di Juvenews.eu, ci sono novità importanti.

Calciomercato Juventus: Retegui e non solo, ecco come cambia l’attacco

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juventus, si è dato un obiettivo molto chiaro: rinforzare qualitativamente l’attacco della rosa. E come? Innanzitutto, a partire dalla cessione di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo non rientra più nei piani da tempi non sospetti e verrà sacrificato in sede di mercato per ottenere proventi utili al raggiungimento di una nuova punta. L’idea, in questo senso, risponde al nome di Mateo Retegui. Il bomber dell’Atalanta, capocannoniere della Serie A, si sente pronto per il salto in una big. E i Percassi sono pronti a parlare della cessione se si parte da una base di 50 milioni. E non è finita qui. La Juve vorrebbe tenere ancora Kolo Muani che è entrato benissimo nel nostro campionato, ma il PSG spara alto. Un profilo che piace è quello di Victor Osimhen. Se dovessero arrivare ambedue, Retegui e Osimhen, l’attacco della Juventus viverebbe una vera e propria rivoluzione positiva. Roba da far sognare i tifosi. E su questo, arrivano conferme abbastanza pesanti <<<