Adzic gongola: “Sono nella squadra più grande d’Italia”

Adzic, calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche delle prime impressioni a Torino.

Adzic, nuovo calciatore della Juventus, attraverso il suo profilo Instagram, ha voluto rilasciato delle dichiarazioni per la sua avventura con la Vecchia Signora. Ecco le sue parole: “Vorrei ringraziarvi per avermi dato l’opportunità di giocare in una squadra più grande d’Italia e anche del mondo. Sono felice di essere qui a Torino, in una grande squadra, con più trofei. Sono emozionato, farò del mio meglio per prepararmi al meglio e soddisfare i requisiti. Non vedo l’ora di giocare davanti ai tifosi della Juventus. So quanto sono appassionati e mi divertirò ad esibirmi in uno stadio circondato dalle atmosfere più belle ed emozionanti del mondo. Forza Juve”.