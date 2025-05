Adani: “Vlahovic? La Juventus sta cercando altro..”

Lele Adani ha parlato dell'attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic: per l'ex calciatore, la punta non sarebbe più nei piani del club

Dagli studi della Domenica Sportiva, Lele Adani ha parlato dell’attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic. Per l’ex calciatore, il giocatore sarebbe sempre più vicino all’addio. Ecco le sue parole: “Ultimo gol per Vlahovic con la maglia della Juventus? Più sì che no, c’è un’altra partita da giocare, potrebbe essere certamente sul mercato, mi sembra che la Juve stia cercando altro lì e anche con l’investitura di Tudor, i fatti abbiano detto un po’ il contrario perché non ha reso come l’allenatore attuale anche si aspettava e anche in virtù anche della trattativa sul rinnovo e di valutazioni di mercato, la Juventus cerca altro lì, qualcosa di importante”.

Adani: “Vlahovic ha qualche difetto di associazione con i compagni”

L'ex calciatore ha proseguito: "Vlahovic forte alla Fiorentina ma non alla Juventus? Cambiano i livelli, quelli della Fiorentina non possono essere gli stessi richiesti dalla Juventus, è uno scatto in più, altre esigenze, altre richieste, altri compagni. Nella Fiorentina tu emergi, alla Juventus devi emergere con altri che hanno in teoria più qualità, ma devi dimostrare di essere anche tu a quel livello. Per me Vlahovic i gol li farà sempre, ma ha qualche difetto nell'associazione con i compagni".