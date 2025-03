Adani: “Tudor dovrà recuperare Koopmeiners”

Lele Adani, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del rendimento negativo di Koopmeiners.

Lele Adani, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole alla Rai: “La prima indicazione che ha offerto Tudor è il pressing dei tre giocatori davanti. Koopmeiners irriconoscibile ancora? Chi lavora seriamente come Tudor ha pazienza perché mette la vita nel quotidiano e cerca di recuperare i giocatori che sono indietro e aggiungere a quelli che rispondono già. Uno di questi è Yildiz che è un gran talento sicuramente e quando si mette in proprio ha dribbling, tecnica, tiro, ha segnato sette gol ma ha fatto pochi assist e secondo me questo è un giocatore che deve migliorare nell’associazione con i compagni. Il numero 10 della Juventus, citando del Piero, sa giocare la palla con gli altri, sa scegliere bene, quando assistere o mettersi in proprio, quando accelerare o fare pause in campo, il numero dieci sa scegliere e in questo deve migliorare”.

Su Koopmeiners

“Mentre Koopmeiners e Nico Gonzalez sono tutti giocatori che devono offrire prestazioni diverse. Yildiz prima del Genoa su 28 partite ne aveva fatte 22 da titolare, che è quasi l’80%. Su dieci di Champions ne ha fatte otto da titolare che è quasi l’80%, second ome Yildiz è il giocatore su cui puntare anche facendolo sbagliare”. Intanto ecco le parole di Caressa<<<