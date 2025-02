Adani: “La Juve con il Cagliari meritava di vincere 3-0”

Adani ha commentato la prestazione della Juve contro il Cagliari: per l'ex calciatore, i bianconeri avrebbero meritato un successo più largo

Dagli studi della Domenica Sportiva, Lele Adani si è espresso sulla prova della Juventus in Serie A contro il Cagliari. Ecco cosa ha detto: “La Juventus a Cagliari meritava si vincere 0-3 quindi vuol dire che c’è stato un miglioramento rispetto alle scorse partite di campionato e questa è la quarta vittoria di fila e credo che sia stata quella più convincente anche perché nella gara contro l’Inter nel primo tempo aveva concesso tanto alla capolista. Il miglioramento c’è sicuramente ma quando devi crescere, devi attaccarti alla vetta ed essere competitivo e continuo durante la partita altrimenti accade quello che abbiamo visto in Champions League e fai un brutto primo tempo con l’Inter, un brutto secondo tempo a Napoli e la Juventus non può permetterselo”.

Adani: “Kolo Muani-Vlahovic insieme difficile con Motta”

Inoltre, sulla possibilità di vedere la coppia Kolo Muani-Vlahovic in campo, Adani ha risposto: "È un po' difficile farlo perché poi la Juventus ha quattro ali ed è difficile sceglierli insieme rispetto ad un determinato principio di gioco con il quale l'allenatore ha costruito un'idea, poi dopo se Vlahovic risponde sarà sempre considerato da Thiago che come vedete valuta tutti settimana dopo settimana".