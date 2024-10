Adani critica la Juve: "Regalati punti in maniera superficiale" - JuveNews.eu

Contro il Cagliari la partita sembrava essere in discesa ma poi nel finale la Juve ha sprecato tutto: il parere di Adani

Contro il Cagliari la Juve ha giocato un’ottima partita ed è sembrata in controllo per gran parte del match. Il gol di Vlahovic su calcio di rigore non è stato però sufficiente, con i bianconeri che non sono riusciti a blindare il risultato, hanno subito la rete dell’1-1 e sono addirittura rimasti in 10 uomini. Proprio il bomber serbo ha sprecato un’occasione da gol monumentale, che ha lasciato ben più di qualche rimorso. Al termine della partita Motta ha detto: “Abbiamo fatto quasi tutto noi oggi, abbiamo iniziato con un gol che ci poteva dare tranquillità. Poi piano piano loro hanno preso fiducia, nel finale sono arrivati rigore per loro ed espulsione ed è diventato tutto molto difficile”.

Juve, il parere di Adani

Intervenuto nel corso de La Domenica Sportiva il commentatore Lele Adani ha detto: “È una Juve che secondo me aveva vinto la partita, ma ha regalato i punti al Cagliari in maniera superficiale. Ha sprecato con Vlahovic. Fosse rimasta in 11 c’erano ancora da giocare 3 minuti più 8 di recupero, Conceicao poteva fare la differenza. Non doveva essere espulso. A me la Juventus nel primo tempo è piaciuta, sta facendo un ottimo percorso, vedo l’atteggiamento giusto, ma come sempre il rapporto con gli errori compromette la situazione. In questo caso la classifica e soprattutto gli umori”.