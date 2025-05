Adani sulla Juve: “Non può avere paura di fallire”

Lele Adani, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della lotta Champions in campionato.

Lele Adani, ex calciatore di Fiorentina ed Inter, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole alla Domenica Sportiva: “È ancora lunga la corsa Champions, sono tutte attaccate e ci sono ancora delle pagine da scrivere anche per Bologna e Juve, anche se hanno perso due punti”.

Sulla Juve

“Può subentrare la paura di fallire nella Juventus? Il fallimento sarebbe molto dannoso, ma io credo che non può essere contemplata la paura di fallire né alla Juve né in un’altra squadra. La Juve storicamente non può avere paura di fallire, può aver paura di non aver dato il massimo. Ha cambiato allenatore, cerca di rinnovare le motivazioni in un percorso che deve portarla fuori da questo quinquennio molto deludente, però la paura di fallire non ci deve essere. Deve spingere fino alla fine”. Intanto ecco le parole di Poggi<<<