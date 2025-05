Adani: “Il percorso della Juventus non è mai decollato”

Lele Adani, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del pareggio a Bologna di due giorni fa.

Lele Adani, ex calciatore e ora opinionista, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole al podcast Viva el Futbol: “La Juventus doveva fare un percorso dieci mesi fa per iniziare un qualcosa che non è mai decollato. È stato avvicendato l’allenatore, ne è arrivato un altro che comunica e lavora cercando di coinvolgere tutti. Inutile rifarsi a quello che è stato prima”.

Sulla Juve

"Il Bologna? Come filosofia calcistica piacerebbe tantissimo a Tudor, ha una grande riaggressione. La Juve spesso nei secondi tempi ha subito. La Juve a Bologna avrebbe potuto creare di più. Mi sembra una squadra precaria. Non ha ancora preso una strada e va potenziata in alcuni aspetti".