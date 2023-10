Zamanian: “Giocare contro la Juventus sarà sempre strano”

Annahita Zamanian, ex calciatrice della Juventus Women, ha detto la sua sulla sfida tra le bianconere ed il Sassuolo.

Annahita Zamanian, ex calciatrice della JuventusWomen, ha detto la sua a Sassuolonews.net, parlando anche della sfida con le bianconere, match previsto per domani alle 18, gara valida per il campionato di Serie A.

Ecco le sue parole:"Giocare contro la Juve sarà sempre strano. Ho fatto 3 anni bellissimi lì. Non è una partita come tutte le altre ma alla fine è una partita come tutte le altre perché si gioca per 90 minuti.

Sarà strano rivedere le mie ex compagne, ma è il calcio. Come mi sono trovata in bianconero? Ho solo ricordi bellissimi ma fanno parte ormai del passato. Ora penso al Sassuolo".

