Montemurro: “Contento per la vittoria con il Chievo, stimo il Sassuolo”

Joe Montemurro, allenatore della JuventusWomen, ha detto la sua in conferenza stampa. Ecco le sue parole: "Siamo contenti per la vittoria contro il Chievo Verona e delle risposte che abbiamo ricevuto da chi ha giocato in Coppa Italia. Tutte le calciatrici che fanno parte della rosa hanno sempre lavorato in modo fenomenale in allenamento, con costanza e intensità. Si vede che il gruppo è unito.