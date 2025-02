Women, visita al JMuseum: le parole di Girelli e Bonansea

Cristiana Girelli e Barbara Bonansea hanno parlato all'evento del JMuseum dedicato alle 200 presenze delle calciatrici alla Juventus Women

Intervenute ai microfoni ufficiali del club, Barbara Bonansea e Cristiana Girelli hanno parlato al JMuseum a seguito della maglia speciale di celebrazione delle duecento presenze con la Juventus Women. In primo luogo, le parole di Barbara: “Tornare allo Juventus Museum è sempre emozionante e quando vieni qui ti accorgi che ciò che hai fatto è accaduto veramente. Vedere le maglie delle nostre compagne o ex compagne è davvero emozionante perché dietro queste presenze, cento o duecento che siano, ci sono tante storie diverse, ma tutte bellissime e a tinte bianconere. Poi, essere qui oggi con Cristiana, con la quale ho un forte legame di amicizia, ha reso questa giornata ancora più bella. Condividere un’esperienza così con lei l’ha resa ancora più speciale”

Girelli: “Timbrato qualcosa di indelebile”

Inoltre, Girelli ha detto: “È stato ancora più bello festeggiare il traguardo delle 200 presenze in un luogo magico e ricco di storia come lo Juventus Museum. Ti rendi conto veramente che ciò che hai fatto ora è scritto, è storia. Aver consegnato questa maglia è come aver timbrato un qualcosa di indelebile che rimarrà per sempre impresso nella storia di questo glorioso Club. Esserne anche soltanto una piccola parte mi riempie ancora più di orgoglio. Averlo raggiunto con Barbara, poi, ha reso questo momento ancora più speciale perché abbiamo condiviso tanti bei momenti insieme e mi ha anche fatto fare tanti gol, quindi ha un valore ancora più grande questo traguardo raggiunto insieme”. Leggi anche le statistiche del match tra Juve Women e Milan <<<