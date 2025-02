Juve Women, 200 presenze per Bonansea e Girelli: le loro maglie al Juventus Museum

Traguardo importante per le giocatrici della Juve Women. Il comunicato del club bianconero: “Nella ristretta cerchia delle giocatrici che hanno raggiunto le 200 presenze in bianconero ci sono anche i nomi di Barbara Bonansea e Cristiana Girelli, rispettivamente entrate ancora di più nella storia della Juventus mercoledì 18 dicembre 2024 contro il Valerenga, in UWCL e venerdì 24 gennaio 2025 contro l’Inter, in campionato. Quello di ieri, martedì 11 febbraio 2025, è stato un pomeriggio speciale per la numero 11 e la numero 10 bianconere che con le loro maglie hanno arricchito ulteriormente la splendida collezione dello Juventus Museum”.

Juve Women, 200 presenze per Bonansea e Girelli