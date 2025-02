Juve Women, le statistiche post-match del Milan

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche della partita con il Milan.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: “Per la prima volta il Milan ha subito 6 gol in un match di Serie A: l’unica altra volta in cui ne aveva incassati almeno sei era stata in Coppa Italia, proprio contro la Juventus, il 12 marzo 2022 (6-1 in quel caso). La Juventus non vinceva un match di Serie A con almeno sei gol di scarto dal match contro il Como nell’agosto 2022. Cristiana Girelli è sia la miglior marcatrice di questo campionato (13 gol segnati), che la miglior marcatrice in trasferta (otto reti segnate fuori casa). Cristiana Girelli ha segnato otto gol di testa in questa Serie A, almeno cinque più di qualsiasi altra giocatrice. Cristiana Girelli ha segnato 13 reti in queste prime 18 giornate, già più delle 11 messe a referto nel campionato 23/24 (includendo la post-season)”.

Le altre statistiche

"Era dal 29 gennaio 2023 contro la Sampdoria che Cristiana Girelli non realizzava almeno tre gol nello stesso match di Serie A. Cristiana Girelli è la giocatrice che ha segnato più gol in assoluto in tutte le competizioni contro il Milan (10 con le tre di oggi). L'ultima tripletta in trasferta di Cristiana Girelli era datata 27 agosto 2022, contro il Como (anche in quel caso tre reti nel primo tempo). La Juventus è la formazione contro cui il Milan ha perso più partite in Serie A (10, almeno quattro più che con qualsiasi altra squadra) e incassato più gol nel torneo: 35 in 15 sfide. Lisa Boattin non andava a segno in Serie A da aprile contro il Sassuolo e per la prima volta da quando Opta raccoglie questo dato (2020/21) ha sia segnato un gol che fornito un assist nella stessa partita di campionato. 50ª presenza in tutte le competizioni con il Milan per Valery Vigilucci. Il Milan è diventata la prima squadra con cui Valentina Bergamaschi conta almeno un gol a favore e contro in Serie A".