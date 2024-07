Women, Thomas: “Grata alla Juventus per il rinnovo”

Lindsay Thomas ha parlato del prolungamento di contratto con la Juve Women: la calciatrice ha espresso tutta la sua gioia per l'avvenimento

In seguito al rinnovo di contratto con la Juventus Women, Lindsay Thomas ha parlato ai canali ufficiali del club. Ecco le sue parole: “Devo dire che sono molto contenta, molto grata a questo Club per questo rinnovo. Per me è molto importante, sono emozionata e felice e non vedo l’ora di iniziare questa stagione. Sono qui per aiutare la squadra a raggiungere i propri obiettivi”.

Gli obiettivi di Thomas

Tra presente e futuro, Thomas ha proseguito parlando delle nuove aspettative con la Juventus: “Personalmente penso che per me la scorsa stagione sia stata positiva. Sono arrivata per aiutare il Club e questo continuerà a essere il mio primo obiettivo. Sicuramente posso fare di più, diciamo che quella passata è stata un punto di partenza. Vorrei riportare la Juventus dove è abituata a stare. Sicuramente dopo un anno acquisisci più tranquillità, più serenità perché impari a conoscere meglio la realtà nella quale ti trovi. Ora starà a me tirare fuori più personalità e più carattere, continuando ad aiutare le compagne con gol e assist. Non vedo l’ora che inizi la stagione. Noi partiremo con l’idea di portare a casa il maggior numero possibile di trofei. Ci piacerebbe anche passare il turno in Women’s Champions League per tornare a giocare la fase a gironi. A livello personale se riuscissi a raggiungere la doppia cifra in termini di realizzazioni e assist sarei felicissima, mi gratificherebbe molto, e lavorerò per riuscirci. Per il resto sarà fondamentale ritrovare quella coesione di squadra che, forse, ci è un po’ mancata in alcuni momenti della passata annata, con l’obiettivo di fare divertire i nostri tifosi”.