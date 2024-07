Calciomercato Women, maxi scambio Juve-Psg in dirittura d’arrivo

La Juve Women e il Psg starebbero definendo gli ultimi dettagli per uno maxi scambio sul calciomercato che includerebbero diverse giocatrici

Con una trattativa piuttosto veloce, Juventus Women e Psg sarebbero pronte a operare un maxi scambio. Tutto nato dalla volontà di Joe Echegini di lasciare prematuramente il club bianconero, la società è corsa velocemente ai ripari trovando la collaborazione di quella parigina.

Maxi scambio Juve-Psg: tre calciatrici coinvolte

In primo luogo, come riportato da juventusnews24.com, Echegini si trasferirà nella capitale francese. Per il cartellino della calciatrice di nazionalità nigeriana, la Juventus riceverà 250 mila euro. Inoltre, il club bianconero avrà un indennizzo per Viola Calligaris, già in bianconero da sei mesi con la formula del prestito, e Amalie Vansgaard. La volontà dell’attaccante danese di rimanere alla Juve ha sbloccato la maxi trattativa.