WOMEN| Juventus-Milan, dove vedere la gara in TV e in streaming

Impegno casalingo per la Juventus Women: le bianconere affronteranno il Milan nella sedicesima giornata di campionato.

Dopo il match di Coppa Italia femminile, disputato in settimana contro la Fiorentina, la Juventus Women si prepara a scendere nuovamente in campo. Ad attendere le bianconere guidate da mister Canzi, ci sarà la gara di campionato contro il Milan.

Le bianconere sfideranno la squadra lombarda al “Pozzo-La Marmora” di Biella e il match sarà valido per la sedicesima giornata di campionato: fischio d’inizio dell’incontro fissato alle ore 14:00. Scopriamo come e dove seguire la sfida.

SERIE A WOMEN | DOVE VEDERE JUVENTUS-MILAN

La sfida tra le bianconere e le rossonere sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming sull’app di DAZN e su RaiSport e RaiPlay.