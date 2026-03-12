WOMEN| Altra vittoria della Viareggio Women’s Cup!

La squadra femminile della Juventus, nella giornata di oggi, si è aggiudicata la settima edizione della Viareggio Women's cup.

La Juventus Women ha trionfato nuovamente nella Viareggio Women’s Cup. La competizione è riservata a rappresentative primavera di club femminili. Ne esiste anche la versione maschile, di cui la Juventus è uno dei club più titolati insieme al Milan, con 9 vittorie ciascuna.

Anche le bianconere, però, sono dominatrici della competizione. Si tratta infatti della quarta vittoria in questo torneo (2019, 2020, 2025 e 2026), più di qualsiasi altra formazione.

Il club bianconero festeggia questa vittoria con un annuncio sul proprio sito ufficiale.

“A meno di un anno di distanza, la Primavera Femminile della Juventus si aggiudica nuovamente la Viareggio Women’s Cup.

Due a zero sulle pari età del Milan nella scorsa edizione, due a zero contro le pari età della Rappresentativa LND in questa annata, grazie alle reti di Enriconi e di Bianchi.

Una vittoria che arriva al termine di un percorso brillante nel torneo, concluso dalle bianconere senza incassare reti: clean sheet, appunto, nell’atto conclusivo, ma porta inviolata per le ragazze di Mister Bruzzano anche nelle due precedenti gare contro Fiorentina (3-0) e Livorno (7-0).

