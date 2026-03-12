WOMEN| Fiorentina-Juve, Canzi nel post gara: “Felice per la prestazione”

Le parole dell’allenatore bianconero al termine del match d’andata contro la Fiorentina.

Al termine della sfida tra Fiorentina e Juventus, valida per la semifinale d’andata della Coppa Italia Femminile, il tecnico delle bianconere Massimiliano Canzi ha commentato la prestazione della sua squadra. Qui sotto le sue parole:

“Al di là della sosta della Nazionale, arrivavamo da un periodo in cui non avevamo fatto benissimo a livello di risultati, pur facendo buone prestazioni. Era importante dare un segnale preciso anche sotto questo punto di vista. Le ragazze sono state bravissime, hanno approcciato benissimo la partita sia il primo tempo che il secondo.

Non posso che essere felice. La Coppa Italia ha sempre un valore importante, è uno dei nostri obiettivi stagionali, quindi dobbiamo far di tutto per arrivare a giocare la finale. Sono contento della prestazione, sicuramente c’è stata una reazione della Fiorentina e un po’ di sofferenza, ma se non ci fosse un po’ di sofferenza in una semifinale di Coppa Italia ci sarebbe qualcosa che non va dimostrazione che il livello della competizione è alto”.