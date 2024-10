Valerenga-Juve Women, gli arbitri della partita di UWCL - JuveNews.eu

Andiamo alla scoperta del team arbitrale per la sfida di UWCL tra Valerenga e Juve Women: tutte le novità sul match

Questa sera la Juve Women scenderà in campo contro il Valerenga, match valido per l’UWCL. Chi saranno gli arbitri del match? Sarà un team portoghese designato a dirigere la sfida: l’arbitro è Sandra Bastos, le assistenti Sandrine Gonçalves Santos e Cátia Tavares, quarto ufficiale Teresa Oliveira.

Juve Women, le parole di Canzi

In vista della partita l’allenatore bianconero Massimiliano Canzi in conferenza stampa ha detto: “C’è una grande emozione. Ogni allenatore sogna una cosa del genere ancora di più con una squadra forte come questa. Mi sto godendo questa emozione. Sinceramente spero di non incontrare una squadra con la nostra condizione fisica. Sono in una squadra nel picco del loro stato di forma. Noi siamo consapevoli della nostra condizione ed è dovuta al lavoro che hanno fatto le ragazze. Il ranking dice Bayern, Arsenal, Juve e Valerenga, ma alla fine si gioca tutto sul campo. Poi le partite si giocano in campo. Due sono avanti a noi, ma il Valerenga vince da tre anni e hanno un cammino impressionante. Ha vinto 20 partite e ne ha perse due, ma chi ha pescato la Juventus in terza fascia non penso sia stata contenta. Noi partecipiamo ogni competizione per vincere, poi ci sono le avversarie”.