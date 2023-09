UFFICIALE: Bragonzi passa in prestito dalla Juve Women alla Sampdoria

Il sito ufficiale della Juventusha comunicato l'ennesima cessione in prestito della Women. Ecco la nota: "Asia Bragonzi è pronta a vivere un’altra avventura in prestito. L’attaccante giocherà la stagione 2023/24 con la maglia della Sampdoria: è ufficiale il suo trasferimento a titolo temporaneo, per una stagione, in blucerchiato. Approdata nel settore giovanile bianconero nel 2018, Asia ha esordito con la Prima Squadra delle Juventus Women sia in Serie A che in Coppa Italia, segnando anche, in quest’ultima competizione, cinque reti in totale.