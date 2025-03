Spugna: “Juve? Gara strana,a ma abbiamo fatto troppi errori”

Alessandro Spugna, allenatore della Roma Women, ha detto la sua sulle bianconere, parlando anche del match con la Juve.

Alessandro Spugna, tecnico della Roma Women, ha detto la sua sulla partita con la Juve. Ecco le sue parole: “È stata una gara strana, produciamo tanto in una partita come questa dove l’equilibrio avrebbe dovuto essere la cosa predominante. La Juve fa 4-3 facendo quattro conclusioni verso la porta. Facciamo degli errori dietro e quando giochi contro una squadra come la Juve, ti castiga. Ma questo è il leit motiv della stagione, abbiamo sbagliato tanto quest’anno e abbiamo preso tanti gol. Nel produrre gioco non posso dire nulla, perché oggi oltre i tre gol, prendiamo due traverse, creiamo tante situazioni favorevoli dentro l’area per fare gol. È chiaro venire qui, fare tre gol e prenderne quattro, quando abbiamo difeso non abbiamo fatto bene”.

Sul prossimo match

"Adesso dobbiamo pensare al ritorno con il Sassuolo perché è fondamentale riuscire ad arrivare alla quinta finale consecutiva per poi provare a vincere il trofeo, che è un obiettivo che abbiamo fin dall'inizio e vogliamo portarlo a termine. Però ci sono ancora delle partite da giocare nella Poule Scudetto e noi vogliamo fare il massimo del risultato, non possiamo permetterci di mollare niente. Il distacco dalla prima in classifica è tanto, bisogna essere obiettivi, però dalla prossima partita dobbiamo cercare di vincere e fare il massimo sforzo per centrare almeno il secondo posto, perché è ancora alla portata".