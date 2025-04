Santarelli: “Juve Women esempio da seguire anche per i maschi”

Alessandro Santarelli ha parlato della vittorio dello Scudetto della Juve Women: per il giornalista il progetto dovrebbe essere da esempio

Nel suo editoriale su TJ, Alessandro Santarelli ha parlato della vittoria dello Scudetto da parte della Juventus Women. Ecco un estratto delle sue parole: “Che brave le nostre ragazze. Sesto scudetto della loro storia, compattezza, unità e mentalità. Una storia da raccontare e celebrare con un grande complimento che va esteso alla società, la prima a credere in un progetto che sembrava difficile da portare avanti. Festeggiare fa sempre bene all’anima, vederlo fare da chi indossa la nostra maglia è una carezza al cuore. Un esempio da seguire che speriamo non resti isolato nei prossimi anni anche per quanto riguarda i nostri maschietti”.

Santarelli: “Da una parte si festeggià, dall’altra ci si lecca le ferite”

Il giornalista ha proseguito: "Sei scudetti in otto anni, ma soprattutto la capacità di saper ripartire quando il primo ciclo è finito. Si è cambiato allenatore, uno pratico e non un filosofo del nulla, si è rinnovato il gruppo, ma senza epurazioni, creando un mix perfetto tra giovani e senatrici. Verrebbe da dire esattamente il contrario di quanto accaduto alla Continassa, dove si è pensato alla teoria invece che alla pratica e dove l'identità bianconera sembrava un concetto da estirpare. Non a caso da una parte si vince e si festeggia, dall'altro ci si lecca le ferite e si punta ad un traguardo minimo come quello del quarto posto".