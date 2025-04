Guarino su Canzi: "Complimenti a lui, su Girelli..."

Rita Guarino, ex allenatrice della Juventus Women, ha detto la sua sulle bianconere, parlando anche dello Scudetto vinto.

Rita Guarino, ex allenatrice della Juventus Women, ha detto la sua sulle bianconere. Ecco le sue parole a Tuttojuve.com: “Un calo nelle ultime due stagioni, dopo cinque scudetti consecutivi, era quasi fisiologico e credo sia stato vissuto come tale. La forza di questa squadra, però, non è mai stata realmente messa in discussione. Quest’anno sono partite molto forti e, pur con qualche flessione durante la stagione, sono riuscite meritatamente a mantenere un ampio distacco dalle inseguitrici. Il percorso è stato solido e di grande valore”.

Su Canzi

"Max è arrivato alla Juventus con grande ambizione e ha colto questa sfida come un'opportunità importante per riportare entusiasmo e risultati. Si è calato subito nel ruolo con determinazione e consapevolezza. Non è mai facile, tantomeno scontato, incidere così al primo anno, quindi gli faccio davvero i complimenti per lo scudetto e per l'ottima stagione. Girelli? Cristiana è una giocatrice straordinaria, lo sappiamo bene. I suoi gol non sono mai banali e molto spesso risultano decisivi. Ma mi sento di dire che anche altre giocatrici della vecchia guardia, come Bonansea e Cantore, hanno dato un contributo fondamentale. E lo stesso vale per molte altre protagoniste di questa stagione. Complimenti davvero a tutte loro e al club per l'ennesimo traguardo raggiunto".