Juve Women, tutti i numeri del trionfo: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: “La Juventus si è laureata Campione d’Italia per la sesta volta nella sua storia, dopo le stagioni 2017/18, 2018/19, 2019/20 (a tavolino), 2020/21 e 2021/22. Nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1995/96), nessuna squadra ha conquistato più volte il titolo rispetto alle bianconere: sei come la Torres.

Massimiliano Canzi è diventato il terzo allenatore a conquistare lo Scudetto alla guida della Juventus Women dopo Rita Guarino (quattro) e Joe Montemurro (uno).

La Juventus è la formazione che vanta il miglior attacco (63 reti) e la seconda miglior difesa (27 gol subiti dalle bianconere, cinque più dell’Inter) nella Serie A in corso. Tra settembre 2024 e gennaio 2025, la Juventus ha registrato una striscia d’imbattibilità di 14 incontri in Serie A (12V, 2N).

L’ultima occasione in cui le bianconere avevano collezionato lo stesso numero di incontri senza sconfitte una singola edizione del torneo risaliva al 2021/22, stagione del precedente Scudetto (14, appunto, tra agosto 2021 e febbraio 2022, con Joe Montemurro in panchina – 13V, 1N).

In generale, la Juventus è la squadra che vanta la miglior percentuale di successi in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1995/1996): l’80%, avendo vinto ben 145 delle 180 gare giocate finora – 18N, 17P”.

Le altre statistiche

“La Juventus ha realizzato 63 gol finora in questa Serie A con 398 conclusioni tentate; la formazione bianconera è quella con la miglior percentuale realizzativa nel campionato in corso (15.8%). La Vecchia Signora è la squadra con più clean sheet in questa Serie A (10) – a nove Inter e Lazio.

La Juventus è l’unica squadra ad aver raggiunto la doppia cifra di reti di testa in questa Serie A: 11 per le bianconere. Nei cinque principali campionati europei 24/25, solo il Lione (16) ne conta di più finora – 11 anche per Real Madrid e Bayern Monaco.

La Juventus è la formazione che ha segnato più gol su palla inattiva in questa Serie A: 20. In particolare, è anche quella che ne ha realizzati di più su calcio di rigore (cinque) e su punizione indiretta: sei finora per le bianconere.

La Juventus, è la squadra che conta più attacchi diretti in questa Serie A: 52. In particolare, le bianconere hanno realizzato ben otto gol in seguito a questo tipo di azione, altro record nel torneo in corso.

La Juventus è l’unica squadra che vanta due giocatrici nate dall’1/1/2004 in avanti con almeno cinque partecipazioni in questa Serie A: la 2005 Eva Schatzer (tre reti e due assist) e la 2004 Chiara Beccari (tre+quattro). La Vecchia Signora ha segnato 12 gol “dalla panchina”, più di qualsiasi altra squadra in questo campionato.

La Juventus è la squadra che più volte ha realizzato almeno tre reti in un singolo match di questa Serie A: 11. La Juventus è la squadra che finora vanta più marcatrici in questa Serie A: 15; solo una volta la formazione bianconera ha fatto meglio in una singola edizione del torneo (17 nel 2022/23). Inoltre, il club ne conta ben nove con almeno tre reti all'attivo nel campionato in corso".