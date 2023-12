Montemurro: “Abbiamo trovato sicurezza, ora giochiamo bene”

Joe Montemurro , allenatore della Juventus Women , ha detto la sua sulle bianconere. Ecco le sue parole: "Abbiamo lavorato in settimana per mantenere il gruppo fresco, anche a livello mentale: le ragazze hanno giocato tanto con le Nazionali, ma questi impegni fanno parte ormai della normalità, del nostro cammino.

Abbiamo trovato sicurezza, giochiamo in maniera tranquilla, vedo una maggiore maturità nel gruppo, abbiamo i nostri ritmi e crediamo nel nostro gioco. Thomas punta? Ha le qualità per farlo, attacca le linee e dà movimento, noi lavoriamo in questo senso, i nostri terminali offensivi lavorano con esterni e centrocampisti; avere una fluidità in attacco è fondamentale, anche per non dare riferimenti alle difese avversarie.