Ag. Montemurro: “Il rinnovo non è una novità, grande fiducia in lui”

Mario Cenolli, agente di Joe Montemurro, allenatore della JuveWomen, ha detto la sua a Tuttojuve.com. Ecco le sue parole: "Il rinnovo fino al 2026 non è stata una grossa sorpresa, era già da un po' di tempo che c'erano dei contatti tra le parti. Il mister era concentrato sul finale di stagione, per questo abbiamo deciso di vederci in questi giorni per concludere l'accordo. La Juve ci ha sempre detto di voler tenere Joe, posso dire che è stata dimostrata grande fiducia in lui.