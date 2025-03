Lehmann: “Juve? Giocare allo Stadium è stato fantastico”

Alisha Lehmann, calciatrice della Juventus Women, ha detto la sua sulle bianconere, parlando anche dello Stadium.

Alisha Lehmann, calciatrice della Juventus Women, ha detto la sua sulle bianconere. Ecco le sue parole a Marca: “È un onore indossare questa maglia e giocare per un club così incredibile e ricco di storia. Abbiamo una squadra incredibile, con grandi giocatori da cui imparare ogni giorno e con un lavoro molto professionale in tutti i settori alle spalle. Abbiamo giocato allo Stadium davanti a 33.000 tifosi ed è stato fantastico. È diverso, sei più motivato. Il calcio femminile in Italia? Nel mio Paese è in ritardo perché non ci sono abbastanza investimenti”.

Sullo Stadium

“Credo che la gente non sia interessata a questo sport come ad altri e questo significa che le giocatrici devono andare all’estero per sviluppare le loro capacità. Nel Regno Unito invece sono tutti pazzi per il calcio e quello femminile gode di un gran sostegno. In Italia il calcio femminile sta migliorando molto, ma ci sono ancora campi su cui giochiamo che non sono in buone condizioni. Questo è un aspetto che deve cambiare”. Intanto ecco le parole di Tardelli<<<