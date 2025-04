Juventus Women, le vittorie con la Roma

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche della prossima partita con la Roma.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: “In scena il 13 aprile un match che è ormai un classico, fra bianconere e giallorosse. La Juventus ha vinto tre delle ultime quattro sfide di Serie A contro la Roma (1P), dopo aver perso quattro delle cinque precedenti nella competizione (1V); in generale, la formazione bianconera è quella che ha battuto più volte le giallorosse nel massimo campionato: 12, almeno cinque più di qualsiasi altra – l’1-1 del 5 marzo 2022 completa il bilancio. Riviviamo insieme qualche vittoria storica. Il primo Roma-Juventus si gioca il 21 ottobre 2018 allo Stadio Tre Fontane. É il grande giorno di Eniola Aluko (qui in foto nella gara giocata contro le giallorosse disputata a Vinovo). Nel primo tempo contribuisce al gol del vantaggio con un assist per Benedetta Glionna. A metà della ripesa sale in cattedra e realizza una fantastica tripletta: Roma 0, Juventus”.

Le altre partite

"QUATTRO ASSI DI DUE COLORI SOLI Ancora un poker nel campionato successivo e la dinamica del risultato è assolutamente identica: primo tempo con Juve in vantaggio, per poi scatenarsi dopo l'intervallo. Unica differenza è che stavolta si dividono in parti uguali le realizzazioni in 4 giocatrici. In ordine cronologico: Maria Alves. Cristiana Girelli (nella foto con Agnese Bonfantini, futura compagna di squadra), Martina Rosucci e Arianna Caruso. Roma-Juventus del 2020-21 rappresenta una svolta nel confronto tra le due squadre. Stavolta la vittoria è di misura, grazie a un gol di Barbara Bonansea al settimo della ripresa (qui nella gara d'andata). Un exploit degno di nota, una conclusione al volo su un cross di Maria Alves. Tre punti importanti per quella che è la ventunesima vittoria in campionato in altrettanti incontri. Non era mai andata in svantaggio la Juventus allo Stadio Tre Fontane. Succede nell'ultimo campionato, quando si va al riposo con le padrone di casa avanti grazie al gol Lucia Di Giglielmo. Ma la Signora ha risorse tecniche e morali per rovesciare il risultato e con Martina Rosucci prima e Andrea Staskova a soli 3 minuti dal termine riesce a conquistare l'ennesimo successo".