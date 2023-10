Juve Women, ennesima vittoria delle bianconere: 5 su 5 per Madama

La JuventusWomendi Joe Montemurro ha sconfitto la Fiorentina per 2-1, conquistando altri tre punti. Ecco il report: "Cinquina. La Juve va alla sosta da prima della classe, in virtù di cinque successi in altrettante partite: Beerensteyn e Girelli le firme dei tre punti a Firenze. LA PARTITA Pronti-via, la Juve dopo un giro di lancette è già in gol con Girelli, ma la rete è annullata per fuorigioco. La Fiorentina risponde subito, con due sussulti firmati Lundin: all'ottavo la girata di testa che non inquadra la porta, tre minuti dopo una conclusione su cui è attenta Peyraud-Magnin. La Juve ovviamente c'è e risponde subito: Bonansea impegna severamnte Schroffenegger al quarto d'ora, e al 27' l'estrema fiorentina è chiamata all'intervento in extremis su Beerensteyn. In mezzo, a testimonianza di come il match sia molto teso agonisticamente ed equilibrato, la sventola di Breitner che esce davvero di poco.