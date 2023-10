Juventus Women, i precedenti delle sfide con la Fiorentina

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui precedenti delle bianconere contro la Fiorentina.

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota sui precedenti con la Fiorentina. Ecco il comunicato: "Domenica 22 ottobre 2023, alle ore 15:00, la Juventus Women affronterà al "Viola Park" di Firenze la Fiorentina nel match valevole per la quinta giornata di campionato, l'ultima prima della seconda sosta per le Nazionali di questa stagione. Le bianconere arrivano a questo appuntamento forti dei cinque successi in altrettante partite disputate, tra campionato e Coppa Italia. Attualmente la Juventus Women è prima in classifica, al pari della Roma, con 12 punti, mentre la Fiorentina insegue a quota 10 avendo pareggiato la sfida contro l'Inter (1-1) alla seconda giornata.

Ci sono tutti i presupposti per assistere a una grande gara e per avvicinarci al meglio a questo incontro andiamo a ripassare i precedenti tra le due squadre! FIORENTINA-JUVENTUS WOMEN, I PRECEDENTI La Fiorentina ha vinto l’ultimo match giocato contro la Juventus (4-2 a maggio 2023 in campionato), dopo una serie di 13 partite in tutte le competizioni in cui aveva raccolto appena un punto (1N, 12P); la squadra viola non batte quella bianconera in due gare consecutive dal 2018.

Nelle sei partite di Serie A giocate in casa delle toscane, Fiorentina e Juventus non hanno mai pareggiato: due vittorie viola (inclusa quella di maggio 2023) e quattro successi bianconeri. La Fiorentina potrebbe diventare la prima squadra contro cui la Juventus vanta più di 10 vittorie nel massimo campionato italiano: al momento le bianconere annoverano 10 successi solo con le viola e il Sassuolo. La formazione viola ha segnato sette gol nelle ultime due sfide contro la Juventus in Serie A, due in più di quanti ne aveva totalizzati nelle prime 11 sfide nel massimo campionato italiano contro le bianconere".

