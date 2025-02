Juventus Women, vittoria netta contro il Milan: termina 0-6

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche della vittoria con il Milan.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche della vittoria con il Milan. Ecco il comunicato: “La Juventus entra in campo con il piglio giusto e prova a costruire il gioco, guadagnando campo con una manovra ordinata. Al 12’ prima vera occasione: Brighton ci prova in mischia, ma la difesa rossonera respinge con affanno. Poco dopo, Krumbiegel ha una chance d’oro al 14’, ma non riesce a trovare il tempo giusto per la conclusione. Al 17’ Girelli va vicinissima al gol con un colpo di testa su cross di Boattin, ma la torsione è leggermente imprecisa e il pallone termina alto. La Juve però spinge e al 26’ arriva il meritato vantaggio: Cristiana Girelli svetta in area e con un colpo di testa glaciale batte Giuliani, portando avanti le bianconere. Nemmeno il tempo di riorganizzarsi per il Milan che arriva il raddoppio. Un’azione in velocità da manuale orchestrata da Cantore e Bonansea e conclusa da Boattin, pronta a insaccare a porta vuota. Un uno-due micidiale che spezza le gambe alle rossonere. Il Milan prova a reagire, ma non riesce a creare pericoli concreti. Al 30’ arriva un altro episodio chiave: fallo in area e calcio di rigore per la Juventus. Dal dischetto, Girelli è impeccabile e firma il 3-0, mettendo una seria ipoteca sulla partita. Le padrone di casa accusano il colpo e la Juventus ne approfitta per chiudere definitivamente i conti al 39’. Krumbiegel accende la miccia sulla fascia, cross perfetto e ancora Girelli, con un imperioso stacco di testa, sigla la tripletta personale e si porta virtualmente a casa il pallone. È 4-0, con la partita praticamente chiusa prima dell’intervallo”.

La ripresa

“Nella ripresa la Juventus gestisce il ritmo senza mai concedere opportunità al Milan. Al 51’ Vigilucci prova una conclusione dalla distanza, ma Peyraud-Magnin è attenta e blocca senza problemi. Il Milan alza il baricentro nel tentativo di trovare almeno il gol della bandiera, ma senza impensierire la difesa bianconera. Al 71’ l’unico vero brivido per la Juve, con Peyraud-Magnin costretta a un grande intervento per salvare la porta su una mischia pericolosa. Negli ultimi minuti le bianconere amministrano il possesso senza rischiare nulla, e anzi vanno vicine alla cinquina, prima con Krumbiegel (traversa al 78′) e poi con Lehmann, insidiosa quattro minuti dopo da destra. C’è solo Juve anche nel finale, con l’ex Giuliani a salvare la porta all’84’ su Bergamaschi che si era involata verso di lei. Negli ultimissimi minuti le bianconere allargano ancora lo score: prima con Bergamaschi, che riesce a siglare il gol dell’ex all’88’, e poi con una gran conclusione di Vangsgaard al 92′. Non c’è modo migliore di lanciarsi verso la Poule Scudetto”. Intanto ecco il risultato della Next Gen<<<