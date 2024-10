Juventus Women, il focus sul Valerenga in vista del match

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche della prossima sfida di UWCL.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: “Sono già 26 le partite disputate (con 18 vittorie, 3 sconfitte e 5 pareggi) e 10 punti di vantaggio sul secondo posto) nel campionato norvegese dal Valerenga, sorteggiato nello stesso gruppo della Juventus Women in Champions League. Squadra, il cui nome deriva da un quartiere di Oslo, che ha vinto l’ultimo campionato nazionale e che, dopo l’eliminazione della scorsa stagione contro il Real Madrid, è riuscita ad accedere alla fase a gironi della massima competizione europea superando nei turni di qualificazione Farul Constanta e Anderlecht. Anche in questo caso, nessun precedente con la Juventus Women. IL PERCORSO IN UWCL Questi i risultati delle partite del Valerenga nei turni preliminari della competizione, che hanno portato alla fase a gironi. Successo il 7 settembre contro le romene del Farul Constanta, con il risultato di 3-1. A seguire, doppia vittoria con l’Anderlecht, 1-2 in trasferta il 18 settembre, 3-0 in casa la settimana successiva”.

Le parole di Canzi

“Sicuramente è una grande emozione. Ogni allenatore sogna una cosa del genere, ancora di più con una squadra forte come questa. Mi sto godendo ogni momento.» Analizzando il Valerenga, ha elogiato le avversarie: «Il Valerenga è una squadra che vince da tre anni, hanno un cammino impressionante con pochissime sconfitte. Hanno uno stato di forma eccellente, ma non credo siano stati contenti di pescare la Juventus”.