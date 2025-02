Juventus Women, ufficiale l’arrivo di Stolen Godo

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche dell'arrivo di Stolen Godo.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato sull’acquisto di Stolen Godo: “Dopo gli innesti di Abi Brighton e Mathilde Harviken, la Juventus Women è felice di accogliere in rosa anche Emma Stolen Godo – Stølen Godø, per l’esattezza, in norvegese –. Nata il 31 maggio del 2000, di ruolo centrocampista, Emma arriva in bianconero dal Valerenga, si lega ai nostri colori, a titolo definitivo, fino al 30 giugno 2027 e indosserà la maglia numero 17. Inserita nello stesso girone delle nostre ragazze in quest’ultima edizione di UEFA Women’s Champions League, Stolen Godo è scesa in campo con il Valerenga sia all’andata, in Norvegia, che al ritorno, a Biella”.

Le altre informazioni

"Cresciuta calcisticamente nel Midsund IL, prima di approdare al Valerenga, ha vestito la maglia del Molde giocando diverse stagioni nella serie cadetta, Poi, per Emma, è arrivato il salto di categoria dove ha giocato prima con il Lyn Oslo e poi con il LSK Kvinner. Proprio durante la sua esperienza nell'ultima delle due squadre appena citate – nel mese di ottobre del 2022 – è anche arrivata la sua prima convocazione nella Nazionale maggiore norvegese. L'esordio con la Norvegia è arrivato, poi, nel febbraio del 2023, in amichevole, contro l'Uruguay. Per Emma, quelli trascorsi tra Lyn Oslo e LSK Kvinner sono stati anni estremamente formativi. Anni nei quali è cresciuta tanto, sotto tutti i punti di vista, guadagnandosi la meritata chiamata del Valerenga dove ha avuto la possibilità di continuare il suo sviluppo come calciatrice a 360° e dove ha vinto anche il suo primo e unico campionato norvegese. Ora ad attenderla c'è questa nuova prestigiosa e stimolante avventura con la Juventus Women, la prima fuori dal suo Paese di origine. Velkommen til bianconero, Emma!".