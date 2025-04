Juventus Women U19, primo Scudetto vinto dalle bianconere

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche della vittoria dell'U19.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: “Martedì 29 aprile 2025. È una data, questa, che le nostre giovani bianconere difficilmente dimenticheranno perchè oggi è stata scritta un’altra pagina di storia. La Juventus Under 19 femminile è Campione d’Italia per la prima volta in assoluto. Le bianconere vincono 2-0 contro le pari età dell’Inter nella finale Scudetto aggiudicandosi il Derby d’Italia e il campionato. Un Derby d’Italia dal sapore dolcissimo per la nostra formazione Primavera che regala al nostro Club l’unico trofeo che ancora mancava a livello femminile. Una vittoria meritata quella ottenuta dalla squadra di Mister Bruzzano che, dopo un primo tempo giocato alla pari con le nerazzurre, nella ripresa alza il livello tecnico dimostrando anche una freschezza atletica fondamentale per sbloccare la partita”.

Le altre azioni da gol

"Il gol arriva intorno all'ora di gioco con Flis, abile a sfruttare una deviazione difensiva non perfetta di Beduschi sul cross di Tosello e con un diagonale mancino supera Robbioni per il momentaneo 1-0. La gara, dopo il vantaggio, è ancora lunga, ma nella mezz'ora finale – più recupero – le bianconere non rischiano praticamente mai di incassare il pareggio se non poco prima dell'ottantesimo minuto quando Sasso, con la punta, anticipa Mustafic colpendo, però, il palo e non riuscendo a ribadire in rete sulla respinta. L'Inter ci crede, ma nel finale c'è spazio soltanto per il raddoppio bianconero firmato dagli undici metri da Ferraresi, glaciale dal dischetto. È il punto esclamativo sul match, sullo Scudetto e sulla stagione. Al triplice fischio, allora, può partire la festa per un'altra meravigliosa pagina di storia che è stata scritta".