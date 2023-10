Juventus Women, tre bianconere nella top 11 della settimana

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women . Ecco il comunicato: "Sono tre le bianconere selezionate per questo turno di campionato nella Top 11 FIGC Femminile E, avendo segnato in 2 3 gol, non stupisce il perchè: parliamo di Peyraud-Magnin, Beerensteyn e Girelli.

Vediamo come sempre i motivi. Pauline: Tra i cinque portieri che hanno tenuto la porta inviolata in questo turno di Serie A, la bianconera è quella che ha effettuato più parate (quattro nel match col Sassuolo). Lineth: Oltre ad essere l’unica giocatrice con più di un gol all’attivo in questo turno di Serie A (doppietta vs Sassuolo) l’olandese è stata anche la prima per palloni giocati in area avversaria (12) e per passaggi effettuati sulla trequarti avversaria (27).