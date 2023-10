Juventus Women, le statistiche della partita contro il Sassuolo

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota con le statistiche della partita contro il Sassuolo.

Il sito ufficiale della JuventusWomen ha pubblicato una nota con le statistiche della partita contro il Sassuolo. Ecco il comunicato: "Due delle tre marcature multiple viste finora in questa Serie A sono state realizzate da Lineth Beerensteyn (due doppiette). Lineth ha trovato il gol in ciascuna delle sue ultime quattro presenze casalinghe da titolare in Serie A (sei centri). Maëlle Garbino è l’unica giocatrice che ha all’attivo più di un gol e più di un assist nelle prime quattro giornate di questa Serie A (2+2).

Il Sassuolo è la prima squadra contro cui Cristiana Girelli è andata in doppia cifra di reti in Serie A con la maglia della Juventus. Cristiana ha segnato almeno tre gol nelle prime quattro gare stagionali della Juventus in ciascuno degli ultimi cinque campionati di Serie A.

LA QUINTA VOLTA/LA DECIMA La Juventus ha segnato quattro gol nel corso di un primo tempo per la quinta volta in Serie A, la prima dal 23 maggio 2021, contro l’Inter. Il Sassuolo è diventato, dopo la Fiorentina, la seconda avversaria contro cui la Juventus ha tagliato il traguardo delle 10 vittorie in Serie A; dall’altra parte, la Juventus è diventata la prima contro cui le neroverdi hanno incassato 10 sconfitte nella competizione".

