Mercato Juve | Giuntoli scatenato: non solo Samardzic! Vuole anche…

Non c'è solamente Samardzic sulla lista di Giuntoli per il centrocampo della Juventus. Ecco l'altro nome che sta circolando

Nel mondo del calcio, le trattative di mercato sono sempre fonte di notizie e speculazioni, e la Juventus non fa eccezione. Negli ultimi giorni, i bianconeri stanno valutando diverse opzioni per il loro centrocampo considerando quello che sta accadendo sul fronte Fagioli-Pogba.

L'interesse a lungo termine per Lazar Samardzic

Lazar Samardzic è un nome che fa il suo ritorno nelle voci di mercato, con il direttore tecnico della Juventus, Cristiano Giuntoli, che è interessato al giocatore fin dai tempi della sua esperienza al Napoli. Nonostante un accordo fosse quasi stato raggiunto con l'Inter lo scorso agosto, sembra che il futuro del centrocampista serbo sia ancora in gioco. Il giocatore e il suo entourage vedono con favore un possibile trasferimento a Torino, credendo che sia giunto il momento di lasciare l'Udinese e unirsi a un club di alto livello come la Juventus. La Juve è alla ricerca di un centrocampista, un ruolo che Samardzic svolge in modo eccellente all'Udinese. Questo giovane talento serbo rappresenterebbe un investimento sia per il presente che per il futuro della squadra. Ma non è finita qui.