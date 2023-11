Juventus Women, le statistiche del pre-gara con l’Inter

Il sito ufficiale della Juventus Women ha pubblicato una nota sulle bianconere, parlando anche dell'Inter.

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sulle bianconere, in vista della partita con l'Inter di questo pomeriggio. Ecco il comunicato: "Si affrontano in questa gara le due squadre con la più alta percentuale di cross su azione riusciti in questo campionato: la Juventus (31.6%) e l’Inter (29.8%). Tra le due però, quella bianconera è la più prolifica in termini di gol segnati in seguito a traversone: quattro (le nerazzurre due), meno solo della Roma a sei. Juventus (14) e Inter (10 come la Fiorentina) sono tre delle quattro squadre che contano più sequenze su azione terminate con un tiro o un tocco in area avversaria in questo campionato.

Davanti a loro la Roma (15). Juventus (21) e Inter (22) sono le due squadre che hanno subito meno tiri nello specchio in questa Serie A. Le bianconere sono inoltre seconde per precisione al tiro (52.8%), alle spalle del Como (53%). Si affrontano in questo match due delle tre squadre con la più alta percentuale di possesso palla nel campionato in corso: la Juventus (62%, seconda dietro alla Roma) e l’Inter (terza con il 59%). Solo la Roma (103) conta più recuperi offensivi dell’Inter (84) in questo campionato; le nerazzurre però non hanno ancora segnato dopo aver conquistato palla a 40 o meno metri dalla porta avversaria; le bianconere invece, pur con meno recuperi totali (67), di reti ne hanno realizzate due in questo modo.

La Juventus è la terza migliore squadra di questa Serie A per percentuale realizzativa (13%), dietro Como (16%) e Roma (19%). L’Inter è invece sesta in questa graduatoria (9%). La Juventus è la squadra che ha segnato più gol di testa in questo campionato (sei), ma affronta in questo turno una delle tre che non ne hanno ancora concessi con questo fondamentale: l’Inter, insieme a Roma e Fiorentina".

