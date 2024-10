Juventus Women, le statistiche in vista della Fiorentina

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche del match con la Fiorentina.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: “Numeri a confronto fra due grandi del campionato HEAD TO HEAD La Juventus è la squadra che conta più marcatrici differenti nei cinque principali campionati europei in corso: 10, almeno tre più di qualsiasi altra e ben sei più della Fiorentina avversaria di giornata (quattro). Dopo le prime tre giornate della scorsa Serie A, le bianconere ne annoveravano sei, le viola cinque. La Juventus (26.7%) è la formazione con la più alta percentuale realizzativa registrata nelle prime tre giornate di questo campionato; la Fiorentina è terza (14.9%) – in mezzo l’Inter (16.1%). La Fiorentina è l’unica squadra che in queste prime tre giornate di Serie A ha realizzato più di un gol in seguito ad un recupero offensivo (due); inoltre, solo la Roma (sette) ha calciato più volte della Viola (sei come Inter e Como) dopo tali recuperi. La Juventus è, con Napoli e Lazio, una delle tre squadre che hanno già concesso più di un gol di testa nel campionato in corso (due ciascuna), ma la Fiorentina è, con il Napoli, una delle due formazioni che non ne hanno ancora realizzati con questo fondamentale”.

Le altre statistiche

“Si affrontano in questo match la formazione che ha segnato più gol su palla inattiva in questa Serie A (la Juventus, sei) e una delle due che non ne hanno ancora concessi da fermo: la Fiorentina, a zero come il Napoli. In generale la Viola è la squadra con la miglior difesa nelle prime tre giornate: una sola rete concessa, contro le sei delle bianconere. Juventus (58.3) e Fiorentina (55.9%) sono le due squadre con la più alta percentuale di tiri in porta nella Serie A in corso. La Juventus è la formazione che ha subito più gol da fuori area nella Serie A in corso: tre, già due in più di quelli che aveva incassato dalla distanza nell’interno campionato 23/24 (uno). Juventus (17) e Fiorentina (18) sono due delle tre formazioni che hanno completato più cross in questo avvio di campionato; davanti a loro soltanto l’Inter (22”).