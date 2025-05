Juventus Women, le statistiche in vista della Roma

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche della sfida con la Roma.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: “Oggi, sabato 17 maggio 2025, alle 18:00 la Juventus Women sfiderà la Roma allo stadio Sinigaglia di Como nell’incontro valido per la finale della Coppa Italia Femminile, ultimo appuntamento della stagione per le bianconere campionesse d’Italia. Ci avviciniamo al match contro la squadra giallorossa approfondendo alcune curiosità e statistiche! STATISTICHE GENERALI Dai quarti di finale di questa Coppa Italia, la Juventus è l’unica squadra che ha realizzato più di due gol di testa: tre, siglati da Emma Kullberg, Matilde Harviken ed Emma Stølen Godø (la Roma segue a quota due – Elena Linari e Alice Corelli). Juventus (due) e Roma (due) sono le uniche due formazioni che dai quarti di finale di questa Coppa Italia vantano più di una giocatrice con almeno un gol e almeno un assist nel torneo: Alice Corelli (1+1) e Manuela Giugliano (1+2) per le giallorosse, Barbara Bonansea (2+1) e Sofia Cantore (1+1) per le bianconere. La Juventus è la formazione che ha segnato più gol su palla inattiva nella Serie A 2024/25 (20, sei dei quali su punizione indiretta, primato condiviso con la Lazio)”.

Le altre statistiche

“La Roma, terza a quota 15, è invece, con l’Inter, una delle due squadre che ne hanno totalizzati di più in seguito a un corner – nove ciascuna. La Roma è la squadra che ha segnato più gol in questa edizione di Coppa Italia (15, davanti a Juventus e Lazio a 13); inoltre, tra le formazioni che hanno disputato più di tre partite nel torneo 24/25, quella giallorossa vanta la migliore difesa: tre reti concesse in cinque match, esattamente la metà rispetto a quelle incassate dalle bianconere (sei). La Juventus è l’unica formazione che dai quarti di finale di questa Coppa Italia vanta più di due giocatrici con almeno due gol all’attivo: tre (Amalie Vangsgaard, Barbara Bonansea ed Emma Kullberg). Per la Roma, nel periodo, solo Valentina Giacinti invece”. Intanto ecco le parole di Evra<<<