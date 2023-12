Juventus Women, sconfitta inaspettata contro la Sampdoria

Il sito ufficiale della Juventus Women ha pubblicato una nota sull'ultima partita della bianconere contro la Sampdoria.

La JuventusWomen di Joe Montemurro ha perso per 1-0 contro la Sampdoria. Ecco il report: "Secondo ko in campionato per le bianconere di mister Joe Montemurro. Il primo passo falso in trasferta per le Women che restano a -3 dalla vetta, in attesa del match di domani che vedrà impegnata la Roma nell’insidiosa trasferta di Como. Finisce 1-0 la gara contro la Sampdoria al rinnovato “Sciorba Stadium” di Genova, l’impianto oggi era alla sua inaugurazione stagionale dopo un restyling che ha visto la squadra blucerchiata disputare la prima parte di stagione al Silvio Piola di Vercelli.

LE SCELTE DI FORMAZIONE Tutto confermato per la Sampdoria di Salvatore Mango: 4-3-3 con Tarenzi a guidare l’attacco delle liguri, sui lati Taty ed Heroum. Nella formazione di partenza anche Michela Giordano e Eva Schatzer, entrambe in prestito dalla Juve. Montemurro propone qualche novità con il rientro di Peyraud Magnin tra i pali dopo l’ottima prova di Roberta Aprile contro il Pomigliano e l’esordio nell’11 titolare in campionato (dopo aver giocato uno spezzone nell’ultimo turno in casa) per Federica Cafferata, la classe 2000 trova spazio in difesa. Parte dalla panchina Lenzini. PRIMO TEMPO Il primo tempo non regala grandi emozioni: la squadra di casa fa densità davanti alla propria area per togliere linee di passaggio alle bianconere; la Juventus ci prova comunque con Beerensteyn al 13°, il suo tentativo in anticipo su cross di Thomas viene murato dall’intervento di Oliviero. Proteste sempre nell’area della Samp al minuto 22 per un contatto su Thomas, l’arbitro lascia proseguire e non concede il rigore. Cresce la Sampdoria nella fase centrale della frazione: gol annullato a Heroum per fuorigioco della stessa attaccante finlandese sull’ottimo suggerimento di una ispirata Taty. L’ultima parte di primo tempo sorride di nuovo alla squadra juventina. Prima il cross preciso di Cafferata porta all’incornata di Gunnarsdottir, ben neutralizzata da Tampieri, poi a pochi minuti dall’intervallo è la stessa Federica Cafferata a provarci dal limite, ancora molto attenta la numero 1 doriana.

SECONDO TEMPO Pronti, via e la Samp ha subito l’occasione del vantaggio nella ripresa con Heroum che calcia da fuori, Peyraud Magnin si supera ed evita il gol. I minuti scorrono veloci, la Juve muove palla nella metà campo avversaria, ma le occasioni non arrivano. Montemurro mischia le carte mandando in campo Garbino e Bonansea per Palis e Cantore, ma la gara resta molto combattuta. Al 74° ecco la chance che può svoltare la partita: Garbino imbuca alla grande per Beerensteyn, l’olandese a tu per tu con Tampieri non riesce a battere il portiere blucerchiato, respinta e risultato che resta in parità. Nella squadra di casa mister Mango si gioca la carta Asia Bragonzi (altra ex dell’incontro, in prestito dalla Juventus) e azzecca la mossa vincente. Schatzer, autrice di una buonissima prova, allarga per Oliviero, traversone tagliato per la testa di Bragonzi, la conclusione è precisa all’angolino. È 1-0 per le liguri al minuto 81. La Juve tenta l’assedio finale per evitare quantomeno la sconfitta. Garbino, la più attiva nella ripresa, prima calcia fuori da buona posizione e poi centra la traversa al termine di un’azione infinita a tempo praticamente scaduto".

