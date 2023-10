Juventus Women-Sassuolo: i precedenti della sfida

Le ragazze di Joe Montemurro scenderanno in campo nella partita valevole per la quarta giornata del campionato femminile di Serie A

Dopo il successo in Coppa Italia femminile, la JuventusWomen tornerà in campo domenica pomeriggio, nella partita contro il Sassuolo, valevole per la quarta giornata del campionato femminile di Serie A. Le ragazze di Montemurro cercheranno di dar seguito alle prime tre vittorie in altrettante giornate, cercando di continuare a viaggiare a punteggio pieno. Questi i numeri dei precedenti tra le due squadre.

"Dopo il netto successo per 0-6 in Coppa Italia sul campo del Chievo Verona, che è valso il passaggio ai quarti di finale della competizione, le bianconere tornano a focalizzarsi su una nuova sfida di campionato.

Domenica 15 ottobre 2023, con fischio d'inizio alle ore 18:00, la Juventus Women scenderà in campo al "La Marmora Pozzo" di Biella che, per l'occasione, sarà ancora una volta sold out e se la vedrà con il Sassuolo.

La squadra di Montemurro cercherà di centrare la quarta vittoria in altrettante partite di campionato.

Andiamo a vedere i precedenti tra bianconere e neroverdi!

JUVENTUS WOMEN-SASSUOLO, I PRECEDENTI

Nonostante la Juventus abbia vinto nove dei 12 precedenti contro il Sassuolo in Serie A, solo contro il Milan (cinque) conta più sfide che contro le neroverdi (tre) in cui non è riuscita a trovare il successo nel massimo campionato: un ko nel marzo 2019 e due pareggi nei due incroci più recenti (settembre 2022 e gennaio 2023, 1-1 in entrambi i casi).

Il Sassuolo potrebbe diventare, dopo la Fiorentina, la seconda avversaria contro cui la Juventus taglia il traguardo delle 10 vittorie in Serie A; dall’altra parte, la Juventus potrebbe diventare la prima contro cui le neroverdi incassano 10 sconfitte nella competizione.

Considerando le ultime tre stagioni di Serie A, la Juventus ha perso quattro punti da situazione di vantaggio contro il Sassuolo (due match pareggiati dopo essersi portata avanti nel punteggio). Solo contro la Roma nel periodo ha fatto peggio (cinque).

Quella bianconera è la formazione contro la quale il Sassuolo ha subito più gol in Serie A: 31, almeno sette più che contro qualsiasi altra avversaria nella competizione."

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.