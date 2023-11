Juventus Women, Salvai e Caruso nella squadra della settimana

Il sito ufficiale della Juventus Women ha pubblicato una nota sulle bianconere, parlando anche della top 11.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: "C'è ancora bianconero nella Top 11 della Serie A Femminile della 7a giornata, in cui le bianconere si sono imposte 0-3 in casa del Como con i gol di Salvai (il 600eseimo della storia delle Juventus Women), Caruso (il suo 50esimo in bianconero) e Thomas.

Proprio Salvai e Caruso sono state inserite nella miglior formazione dell'ultima giornata disputata: Cecilia Salvai: Oltre ad essere uno dei quattro difensori in gol in questo turno di campionato, la bianconera è stata prima, nella sfida tra Como e Juventus, per passaggi totali (80), passaggi riusciti (69) e palloni giocati (87). Arianna Caruso: Oltre ad essere, con Kramzar e Giugliano, una delle tre giocatrici con un gol e un assist all’attivo in questo turno di campionato, la bianconera è l’unica ad aver realizzato una rete da fuori area nella giornata appena conclusa.

IN PRESTITO Da segnalare anche la presenza di due bianconere in prestito: Beccari al Sassuolo e Schatzer alla Sampdoria: Eva Schatzer La blucerchiata è la più giovane giocatrice ad aver creato più di un’occasione per le compagne in questa giornata di campionato: tre per la classe 2005. Chiara Beccari Oltre ad aver segnato il gol del pareggio contro il Milan, l’attaccante del Sassuolo ha centrato tre volte lo specchio della porta in questa giornata – nessuna in generale ha fatto meglio (a tre anche Karchouni)".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.