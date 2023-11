Juve Women, Girelli nella Hall Of Fame del calcio italiano: “Straordinario”

Cristiana Girelli è stata inserita nella Hall of Fame del calcio italiano. Durante la premiazione l'attaccante della Juve Women ha commentato: "Ho sempre considerato la Hall of Fame un riconoscimento straordinario e vedere il mio nome in questa prestigiosa lista mi riempie d'orgoglio. È un riconoscimento per me, ma anche per tutte le persone che in questi anni mi sono state accanto, a partire dalla mia famiglia, che ringrazio per il loro amore incondizionato".