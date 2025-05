Juventus Women, premio per Cecilia Salvai

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche del premio per Cecilia Salvai.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: “Cecilia Salvai è stata premiata con l’eBay Values Award per la stagione 2024/2025. La FIGC ha scelto come vincitrice la calciatrice bianconera, tra le più titolate d’Italia e con valori umani riconosciuti da tutti. Cecilia passa infatti parte del suo tempo libero con i bambini nella sala giochi di Casa Ugi (Unione Genitori Italiani), struttura che consente ai genitori di avere un posto per seguire da vicino i figli malati di tumore in cura all’ospedale Regina Margherita di Torino”.

"L'obiettivo dell'eBay Values Award è quello di offrire un concreto supporto alle società giovanili per sostenere l'attività calcistica femminile, in particolare nelle realtà più bisognose. Per questo motivo l'atleta vincitrice del premio ha ricevuto un "Kit di materiale tecnico sportivo" con attrezzature per allenamenti e pratiche sportive da destinare a una società di calcio a sua scelta".