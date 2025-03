Juventus Women, rinnovo per Beccari fino al 2028

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche del rinnovo di Chiara Beccari.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato sul rinnovo di Beccari: “Un legame che si rafforza, un futuro da scrivere fianco a fianco: Chiara Beccari e la Juventus Women continueranno il loro percorso insieme fino al 2028. Un rinnovo che arriva dopo l’ennesima prova di talento, con il bel gol segnato contro il Milan nell’ultima giornata di Poule Scudetto della Serie A. Arrivata nelle giovanili bianconere nel 2019, Chiara ha saputo conquistare il cuore dei tifosi con la sua grinta, la sua velocità e il suo fiuto del gol. Un talento cristallino che, nonostante la ancora giovane età (Chiara non è ancora 21enne) le ha permesso di vincere con la Juve uno Scudetto, una Supercoppa Italiana e una Coppa Italia, oltre che una Viareggio Cup nel 2020”.

"Il rinnovo di Chiara, nominata anche migliore Under 21 della Serie A e Golden Girl nel 2023, è un segnale della volontà del Club di continuare a puntare sui giovani talenti italiani, per costruire un futuro di successi. Chiara Beccari Un futuro in cui Beccari sarà protagonista, pronta a scrivere nuove pagine di storia con la maglia bianconera. Complimenti Chiara!".