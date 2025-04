Juventus Women, i precedenti in vista della Fiorentina

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche dei precedenti con la Fiorentina.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche delle Women. Ecco il comunicato: “L’ottava giornata della Poule Scudetto – la seconda fase della Serie A Femminile – vedrà le campionesse d’Italia della Juventus Women affrontare la Fiorentina. Fischio d’inizio in programma venerdì 25 aprile 2025 alle 12:30 a Firenze. Di seguito alcune curiosità legate ai precedenti tra le due squadre, tra regular season e Poule Scudetto. Nonostante la Fiorentina sia la squadra che la Juventus ha battuto più volte in Serie A (15 – N, 3P), l’ultimo match se l’è aggiudicato la formazione toscana, tenendo per la prima volta la porta inviolata (2-0 il 15 marzo)”.

Le altre statistiche

“La Viola non è mai riuscita a rimanere imbattuta in due incontri di fila contro la formazione bianconera. Tra le 25 squadre contro cui la Fiorentina non ha mai pareggiato in casa in Serie A, la Juventus è quella che ha ospitato più volte: nove (2V, 7P). Uno dei due successi conquistati dalla formazione toscana è però arrivato nel primo incrocio interno in poule scudetto con le bianconere – 4-2 il 21 maggio 2023. La Fiorentina ha perso le ultime due partite di Serie A (contro Roma e Milan) dopo due vittorie e due pareggi nelle quattro precedenti. La Viola potrebbe rimediare tre sconfitte di fila in campionato per la prima volta dal febbraio-marzo 2024: quattro in quel caso, l’ultima delle quali proprio contro la Juventus”. Intanto ecco le parole di Graziani<<<