Juventus Women, in chiaro su Youtube la partita con il Chievo

Ecco il comunicato sulla trasmissione della partita delle bianconera, match fondamentale per il prosieguo della cavalcata in Coppa Italia, gara che sarà trasmessa in chiaro sul canale Youtube: "Le Juventus Women sono pronte a cominciare il loro cammino in Coppa Italia Femminile con l'obiettivo, ovviamente, di difendere il trofeo conquistato l'anno scorso. Si parte contro il Chievo Verona il 12 ottobre alle ore 19:00.